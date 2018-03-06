Озвученные Путиным тезисы нашли отражение в инвестпослании Белозерцева Экономика

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Ключевые тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным во время оглашения послания Федеральному Собранию менее недели назад, нашли отражение в инвестиционном послании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

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«Поручаю министру здравоохранения [Пензенской области Владимиру Стрючкову] проработать дорожную карту по строительству в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек ФАПов и врачебных амбулаторий в срок до 2020 года, а также по закупке мобильных медицинских комплексов со всем необходимым оборудованием. Президент заявил о создании общенациональной программы борьбы с раком, и мы обязательно должны включиться в нее», — отметил он, выступая с ежегодным инвестпосланием в областной филармонии во вторник, 6 марта.

Также глава региона заявил о необходимости ремонта и переоснащения детских поликлиник, повышении качества диспансеризации населения и профессионального уровня врачей.

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Кроме того, Иван Белозерцев призвал представителей власти и бизнеса включиться в реализацию программы пространственного развития России, о которой сказал глава государства.

«Поручаю главному архитектору Пензенской области [Леониду Иоффе] совместно с главами, органами муниципальной власти приступить к работе над этим масштабным проектом», — сказал губернатор.

По его мнению, необходимо на условиях концессии и социального партнерства вовлечь бизнес к реализации программ создания комфортной среды.

«В результате грамотно организованной работы в муниципальных образованиях с участием частного инвестора должны появиться новые парки, скверы и иные общественные пространства. Поручаю профильным ведомствам проработать этот вопрос и найти лучшие варианты взаимодействия. Это должно быть выгодно как бизнесу, так и муниципалитету, а главное — нашим людям», — пояснил глава региона.

Помимо этого, Иван Белозерцев затронул тему внедрения риск-ориентированного подхода при проведении проверок бизнеса.

«Появление контролеров на предприятиях должно стать скорее исключением, чем нормой. Это оправданно только на объектах с повышенным риском», — повторил он мысль, ранее озвученную Владимиром Путиным.

Говоря о результатах 2017 года, губернатор напомнил о работе над новой стратегией социально-экономического развития Пензенской области.

«Мы продолжаем работу по подготовке этого важного документа. Одним из его приоритетных направлений является позиционирование Пензенской области как инвестиционно привлекательной территории, комфортной для ведения бизнеса и жизни, готовой к любым современным технологическим вызовам и открытой для диалога власти, бизнеса и граждан, основанном на взаимном уважении и доверии», — подчеркнул Иван Белозерцев.