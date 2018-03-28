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Задолженность «Пензалифта» по налогам и сборам уменьшилась до 16 млн. рублей

15:48 | 28.03.2018 | Экономика

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Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Задолженность СМУП «Пензалифт» по налогам и сборам удалось сократить с 70 млн. рублей до 16 млн. рублей. Об этом сообщила директор муниципального предприятия Марина Литвинова.

Задолженность «Пензалифта» по налогам и сборам уменьшилась до 16 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Для выхода из кризисной ситуации приняты меры по погашению основной части задолженности по налогам и сборам», — проинформировала она мэра Виктора Кувайцева в ходе рабочей встречи в среду, 28 марта.

Марина Литвинова пояснила, что этого удалось добиться за счет оптимизации деятельности, при этом зарплату сотрудники получают своевременно.

В свою очередь Виктор Кувайцев поручил добиться полного погашения задолженности.

«Продолжайте работу в этом направлении, чтобы в перспективе полностью погасить задолженность, обеспечить стабильное функционирование предприятия и его конкурентоспособность на рынке услуг», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале октября 2017 года стало известно, что дебиторская задолженность СМУП «Пензалифт» достигла примерно 100 млн. рублей. После этого Виктор Воробьев освободил пост директора предприятия. На данную должность была назначена Марина Литвинова.

Мэр Виктор Кувайцев не исключил, что руководство «Пензалифта» целенаправленно вело СМУП к банкротству.

27 октября на сессии гордумы замглавы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Андрей Шевченко признал, что угроза банкротства есть, однако он оценил ее как небольшую.

Вместе с тем Арбитражный суд Пензенской области принял к рассмотрению заявление Федеральной налоговой службы о признании предприятия «Пензалифт» банкротом.
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