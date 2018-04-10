В Кузнецке на базе бизнес-инкубатора начали производить авточехлы для «АвтоВАЗа» Экономика

Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель Екатерина Ткаченко, которая стала резидентом бизнес-инкубатора офисно-производственного типа «Смирнов» в Кузнецке Пензенской области, организовала цех по пошиву автомобильных чехлов для концерна «АвтоВАЗ».

Фото: ООО «ЦКР»

«На сегодняшний день резидентом оборудовано 14 рабочих мест со специальными швейными машинками для обработки материала чехлов и их компонентов. В планах предприятия — расширение деятельности с организацией 50–60 рабочих мест», — сообщил руководитель кузнецкого бизнес-инкубатора «Смирнов» Николай Милинский.

На сегодняшний день удалось наладить выпуск серии чехлов для сидений на автомобили «Lada Vesta». Однако активно осваивается производство моделей и для других автомобилей «АвтоВАЗа».

Фото: ООО «ЦКР»

«Мы установили партнерские связи с крупными поставщиками продукции для автоконцерна. Качество нашей продукции и сроки исполнения заказов полностью соответствуют требованиям «АвтоВАЗа», — отметила Екатерина Ткаченко.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в ООО «Центр кластерного развития», новое предприятие может рассчитывать на меры маркетинговой поддержки со стороны кластера легкой промышленности «ЦКР», а также на льготное кредитование из средств регионального фонда развития промышленности и субсидии областного Минпрома на покупку оборудования.