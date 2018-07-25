Кредитный портфель банка «Кузнецкий» с начала года вырос на 27% Экономика

Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. Кредитный портфель пензенского банка «Кузнецкий» за первую половину 2018 года составил свыше 4 млрд. рублей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе банка, всего за первые шесть месяцев были выданы кредиты на сумму 2 млрд. 782 млн. рублей, из них юридическим лицам — 2 млрд. 274 млн. рублей, физическим — 310 млн. рублей, органам самоуправления — 198 млн. рублей.

Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 июля 2018 года достиг 3,2 млрд. рублей, рост к аналогичной дате прошлого года — 25,8%; с начала года увеличение составило 249 млн. рублей, или 8,3%. На кредитование предприятий малого и среднего бизнеса выделено более 40% всего объема выданных кредитов.

Клиенты банка «Кузнецкий» представляют все сферы экономики региона. Структура выданных за первую половину 2018 года кредитов следующая: финансирование предприятий обрабатывающих производств — 30,8%; финансирование предприятий оптовой и розничной торговли — 18,3%; на завершение расчетов — 33,1%; для производства и распределения электроэнергии, газа и воды — 5,7%; сфера сельского хозяйства — 2,7%; операции с недвижимым имуществом — 2,7%; прочие виды деятельности — 2,7%; сфера строительства — 2,1%; финансирование предприятий транспорта и связи — 1,9%.

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Кроме того, продолжает расти объем кредитов, предоставленных банком «Кузнецкий» физическим лицам. На 1 июля 2018 года кредитный портфель физлиц составил 821 млн. рублей, увеличение — 30,8% к аналогичной дате прошлого года; с начала года прирост составил 72 млн. рублей, или 9,6%.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.