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Возглавлявший ДШИ Виктор Гвоздев назначен директором МАУ «Детское и лечебное питание»

12:46 | 19.09.2018 | Экономика

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Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Виктор Гвоздев, возглавлявший пензенскую детскую школу искусств «Лира» с марта 2016 года, назначен директором МАУ «Детское и лечебное питание».

Возглавлявший ДШИ Виктор Гвоздев назначен директором МАУ «Детское и лечебное питание». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мэр Пензы Виктор Кувайцев представил коллективу нового руководителя в среду, 19 сентября.

«Виктор Васильевич — человек с большим опытом, ответственный, грамотный. Для нас важно, чтобы данное учреждение стабильно работало, развивалось, продолжало оказывать меру социальной поддержки нуждающимся», — отметил глава администрации Пензы.

Затем он осмотрел цех по производству специальных молочных продуктов для детского питания, экскурсию по которому провела его начальник Елена Шангина.

Она рассказала о химической и бактериологической лабораториях, цехе по приготовлению творога и по производству кисломолочной продукции, а также других поздразделениях.

После этого гости предприятия попробовали продукцию.

Как отметил Виктор Кувайцев, ее отличает высокое качество.

Биография

Гвоздев Виктор Васильевич

«Продолжайте работать так, чтобы и в дальнейшем к ней не было нареканий, а мы в свою очередь будем вам помогать. На данный момент готовится проектно-сметная документация на реконструкцию основного производства по выработке кисломолочной продукции для детского питания в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», предыдущий директор МАУ «Детское и лечебное питание» Татьяна Еськина лишилась должности после выявления нарушений в деятельности предприятия.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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