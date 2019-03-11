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Пензенский центр поддержки экспорта будет стремиться войти в топ-10 в России

12:11 | 11.03.2019 | Экономика

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Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Центр поддержки экспорта Пензенской области, который по итогам 2018 года занял 16 место среди аналогичных региональных структур, должен повысить эффективность работы и войти в топ-10 федерального рейтинга. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенский центр поддержки экспорта будет стремиться войти в топ-10 в России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вроде бы как 16 место — это неплохо, но мы должны бороться за вхождение в десятку», — отметил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 11 марта.

Губернатор призвал заместителя председателя правительства Пензенской области Валерия Беспалова и главу регионального Минпрома Михаила Торгашина обеспечить расширение линейки промышленной продукции, отправляемой на экспорт.

«У [заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства региона] Бурлакова Андрея Вячеславовича — то, что касается сельского хозяйства. Не надо сидеть только на показателях «Дамате» и компании «Черкизово», — сказал Иван Белозерцев.

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