Пензенский центр поддержки экспорта будет стремиться войти в топ-10 в России Экономика

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Центр поддержки экспорта Пензенской области, который по итогам 2018 года занял 16 место среди аналогичных региональных структур, должен повысить эффективность работы и войти в топ-10 федерального рейтинга. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вроде бы как 16 место — это неплохо, но мы должны бороться за вхождение в десятку», — отметил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 11 марта.

Губернатор призвал заместителя председателя правительства Пензенской области Валерия Беспалова и главу регионального Минпрома Михаила Торгашина обеспечить расширение линейки промышленной продукции, отправляемой на экспорт.

«У [заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства региона] Бурлакова Андрея Вячеславовича — то, что касается сельского хозяйства. Не надо сидеть только на показателях «Дамате» и компании «Черкизово», — сказал Иван Белозерцев.