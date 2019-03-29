Мэр Пензы отметил работу комиссии по защите интересов города в сфере экономики Экономика

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Комиссия по защите интересов Пензы в сфере экономики играет важную роль в погашении налоговой задолженности перед бюджетом. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев, выступая с докладом о деятельности за 2018 год в ходе 55-й очередной сессии гордумы в пятницу, 29 марта.

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«В прошлом году по итогам работы комиссии в бюджет поступило 64 млн. рублей», — уточнил он.

Говоря в целом об источниках неналоговых доходов, среди основных Виктор Кувайцев назвал поступления от арендной платы за земельные участки (304 млн. рублей), от сделок купли-продажи участков в собственность (93 млн. рублей), от продажи прав на участки (57 млн. рублей), от приватизации муниципального имущества (46 млн. рублей), от рекламной деятельности (40 млн. рублей) и от перераспределения земельных участков (5 млн. рублей).

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Мэр также обратил внимание на новые источники доходов, по которым в минувшем году произошло заметное увеличение поступлений в бюджет по сравнению с 2017-м.

«Да, они небольшие, но тем не менее они есть», — подчеркнул он.

«Это от размещения нестационарных торговых объектов (8,5 млн. рублей), от предоставления парковочных мест на платной основе (2,8 млн. рублей) и от проведенного муниципального земельного контроля (1,5 млн. рублей), — добавил Виктор Кувайцев.