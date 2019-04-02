При строительстве дилерского центра «John Deere» в Пензе создано около 40 рабочих мест Экономика

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Примерно 40 рабочих мест создано в Пензе в ходе строительства дилерского центра американской машиностроительной компании «John Deere», которое осуществляет ООО «Технодом». Об этом сообщил вице-мэр по экономике и развитию предпринимательства Денис Леонтьев.

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«В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству дилерского центра «John Deere» [...] были внесены изменения в проект планировки и проект межевания объекта, сформировано и отмежевано три участка под данный объект, предполагаемых под благоустройство прилегающей территории», — пояснил он в ходе совещания в мэрии Пензы во вторник, 2 апреля.

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Денис Леонтьев уточнил, что на площади 1,2 га возводятся павильоны общей площадью около 3 тыс. кв. метров, которые будут включать в себя выставочный зал, помещения для осмотра техники, для обучения и ухода за машинами.

«В настоящее время уже создано порядка 40 рабочих мест. При вводе объекта в эксплуатацию планируется расширение количества рабочих мест до 100. Общий объем инвестиций данного проекта — порядка 300 млн. рублей», — сказал вице-мэр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 сентября 2017 года между мэрией Пензы и ООО «Технодом» было заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству дилерского центра «John Deere».