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Компания из Удмуртии намерена открыть в Пензе центр с разными видами бань и бассейнами

13:35 | 02.04.2019 | Экономика

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Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. ООО «Управляющая компания «Термы» из Ижевска планирует построить в Пензе центр здоровья и отдыха, включающий в себя бассейны и несколько видов бань. Об этом сообщил вице-мэр Пензы Денис Леонтьев.

Компания из Удмуртии намерена открыть в Пензе центр с разными видами бань и бассейнами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Еще один интересный проект, который к нам недавно пришел и по которому сейчас ведутся переговоры, это ООО «Управляющая компания «Термы». У них есть ряд реализованных проектов уже на территории Российской Федерации. […] Они хотят заняться строительством на территории города Пензы центра здоровья и отдыха «Пензенские термы», — пояснил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 2 апреля.

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По словам Дениса Леонтьева, этот инвестпроект представляет интерес для развития туристической инфраструктуры и сферы развлечений.

«Это не просто сауна или баня. 25 видов бань, открытый и закрытый развлекательные бассейны с горками, грязе- и водолечебница, раздевалки, душевые, туалеты. Это своеобразная комплексная зона отдыха», — сказал он.

Вице-мэр добавил, что компании предложено несколько земельных участков, в частности, в районе Арбековских прудов, около гипермаркета «Лента» и торгово-развлекательного комплекса «Коллаж».

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