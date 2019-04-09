В Пензе приведут в порядок территории вблизи строек Экономика

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Чистота и порядок должны соблюдаться на территориях, прилегающих к строительным площадкам в Пензе. Такую задачу вице-мэр Магомед Агамагомедов поставил перед представителями компаний, занимающихся возведением различных объектов.

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«В настоящее время администрацией Пензы ведется активная работа по благоустройству городских территорий, но тротуары вдоль дорог, которые прилегают к строительным площадкам, очень быстро приводятся в ненадлежащее состояние. Убедительно просим вас грамотно огородить строительную площадку и оборудовать пунктами мойки для колес машин», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в минувший понедельник, 8 апреля.

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Также заместитель главы городской администрации рекомендовал застройщикам установить информационные щиты.

«Разместите необходимую информацию, чтобы жители города знали, какой объект строится и кто ответственный за производство работ», — добавил Магомед Агамагомедов.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, по поручению мэра Виктора Кувайцева на прошлой неделе были проведены объезды строительных площадок.

В результате выявлен ряд нарушений правил благоустройства и порядка. Это отсутствие постов мойки колес автотранспорта, оборудованных подъездных путей, а также неудовлетворительное состояние ограждений.