Торговым сетям нужно оперативнее реагировать на ситуацию с ценами в регионах — Нина Богач Экономика

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Представители крупных торговых сетей, отвечающие за работу в регионах, должны быть наделены полномочиями в сфере ценообразования. Такое мнение выразила начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач.

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«Крайне сложно решать вопросы здесь, в субъекте [федерации], когда ваши региональные представители не наделены теми или иными полномочиями. […] Это вопрос ценообразования. Цены у нас меняются каждую неделю. Мы видим, что в этом квартале у нас резко выросли цены на овощную продукцию», — отметила Нина Богач в ходе совещания с представителями торговых сетей и заместителями глав администраций районов Пензенской области, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 11 апреля.

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По ее словам, самые высокие цены на овощную продукцию в Пензенской области зафиксированы в двух сетях — «Магнит» и «Пятерочка».

«Цена, которая сейчас сложилась на овощную группу, выше, чем в Приволжском федеральном округе, поэтому мы обязаны были написать письмо в антимонопольную службу, чтобы они проверили обоснованность повышения цен на плодоовощную группу. Это касается лука и капусты. Мне хотелось бы, чтобы вам делегировали полномочия, чтобы вы быстрее реагировали на цены на социально значимые продукты питания», — сказала начальник управления.