В Пензе обсудили условия передачи аэропорта в управление компании «Новапорт»
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Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Перспективы передачи аэропорта Пензы в управление ООО «Новапорт» стали главной темой рабочей встречи, в которой приняли участие губернатор Иван Белозерцев и генеральный директор компании Сергей Рудаков.
Фото: Pnzreg.ru
«За последние 4 года пассажиропоток пензенского аэропорта увеличился более чем в два раза — с 75,4 тыс. пассажиров в 2014 году до 181,5 тыс. пассажиров в 2018-м. В течение ближайших 5 лет прогнозируется увеличение пассажиропотока на 15% ежегодно. Нам важно построить современный, комфортный и безопасный объект с хорошей пропускной способностью», — пояснил Иван Белозерцев, говоря о планируемой реконструкции объекта.
В свою очередь Сергей Рудаков выразил уверенность в том, что у пензенского аэропорта большие перспективы.
«На высоте уровень содержания аэродрома, состояние взлетно-посадочных полос. Это ваше достояние и явное преимущество. После реконструкции аэровокзала пассажиропоток пензенского аэропорта можно увеличить до 700 тыс. человек в год», — сказал генеральный директор ООО «Новапорт».
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Он поделился мнением о том, каким образом можно увеличить число маршрутов из Пензы, в том числе в города Сибири, а также открыть международные рейсы, в частности, в Турцию.
В ходе переговоров Сергей Рудаков также внес свои замечания и предложения в представленный проект аэровокзала.
По данным пресс-службы областного правительства, после этого стороны обсудили детали передачи пензенского аэропорта в управление. При этом о каких-либо конкретных договоренностях пока не сообщается.
Как отмечается на сайте компании, «Новапорт» представляет собой крупнейшую в России сеть региональных аэропортов страны, включающую в себя воздушные гавани в таких городах, как Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Владикавказ, Томск, Кемерово, Чита, Улан-Удэ, Мурманск, Калининград, Барнаул и Ставрополь.
Акционерами являются AEON Corporation и Meridian Capital, обладающие равными долями активов компании.