Жалобы на ход строительства ЖК «Маяковский» в Пензе дошли до Генсовета «Единой России» Общество

Москва, 16 марта 2019. PenzaNews. Жалобы людей на ход строительства ЖК «Маяковский», возводить который начинала обанкротившаяся компания «Декор-Трейд», а продолжила организация «Пензенский строитель», дошли до Генерального совета «Единой России».

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«Обманутые дольщики «Маяковского» жалуются на то, что застройщик не ведет работы на объекте. Более того, появилась информация, что из-за скопившегося снега верхние этажи ЖК затапливает. Я направил запросы в Минстрой Пензенской области и Госжилстройтехинспекцию с просьбой провести проверку объекта и держу ситуацию на личном контроле», — пояснил руководитель рабочей группы президиума Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, член комитета Госдумы РФ по энергетике Александр Якубовский.

Он подчеркнул, что региональные власти и органы строительного надзора при выборе нового застройщика должны анализировать его деятельность на проблемном объекте и помогать людям.

«Недопустимо привлекать на проблемные объекты неэффективных застройщиков. Мы неоднократно делали акцент на это в общении с региональной властью. В некоторых регионах прокуратура анализирует деятельность застройщиков. Там, где такая работа не налажена, вновь страдают люди», — цитирует Александра Якубовского пресс-служба партии «Единая Россия».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», приказом Госжилстройтехинспекции Пензенской области от 5 марта 2018 года многоквартирный жилой дом переменной этажности (ЖК «Маяковский») в микрорайоне №4 «Среда» района Сосновка города Пензы был включен в реестр проблемных объектов.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 9 апреля 2018 года акционерное общество «Декор-Трейд» было признано банкротом. В отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден член краснодарской межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Единство» Владимир Виноградов.

В октябре стало известно, что завершать строительство дома будет ООО «Пензенский строитель». Тогда, комментируя планы по вводу объекта в эксплуатацию от лица застройщика, депутат городской думы Юрий Крячко предположил, что это удастся сделать в августе 2019 года.

Примерно в то же время дольщики АО «Декор-Трейд» приняли решение о создании жилищно-строительного кооператива «Маяковский».

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 7 декабря 2018 года права застройщика на проблемный дом со степенью готовности 74% и земельный участок площадью около 14 тыс. кв. метров были переданы ЖСК.

19 декабря переход прав был зарегистрирован в установленном порядке.