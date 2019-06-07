Иван Белозерцев предложил производить в Пензенской области вино из севастопольского сырья Экономика

Пенза, 7 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил с главой Севастополя Дмитрием Овсянниковым возможность создать на территории региона завод по производству вина в рамках совместного проекта.

Фото: Pnzreg.ru

«Севастополь – крупнейший порт, который мог бы поставлять в наш регион рыбу и продукты рыбопереработки. В Севастополе расширяются площади под виноградники, а в нашем регионе в последние годы идет активное развитие переработки сельхозпродуктов. Возможно, вас заинтересует создание совместного проекта по производству вина в нашем регионе», — сказал Иван Белозерцев в ходе встречи в рамках торгово-экономического сотрудничества в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.

Он пригласил представителей Севастополя к участию в мероприятиях, таких как международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May», лермонтовский праздник в «Тарханах», форумы «Secon» и «InnoMed».

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«Севастополь — крупнейший не только исторический, но и экономический, промышленный, научно-технический регион страны. Я верю, что налаживание сотрудничества между городом федерального значения и Пензенской областью существенно обогатит каждую из сторон и станет новой ступенью для их развития», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в завершение встречи Иван Белозерцев и Дмитрий Овсянников подписали соглашение о сотрудничестве в промышленной, торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и иных областях.