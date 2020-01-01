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Замглавы ФАС России призвал обеспечить развитие конкуренции в Пензенской области

12:12 | 20.06.2019 | Экономика

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Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Развитие конкуренции должно обеспечиваться не только на федеральном, но и на региональном, а также на муниципальном уровнях, в том числе в Пензенской области. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев в ходе визита в регион.

Замглавы ФАС России призвал обеспечить развитие конкуренции в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он напомнил, что национальный план развития конкуренции, утвержденный президентом России Владимиром Путиным, предусматривает снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и местного самоуправления к 2020 году не менее чем в два раза по сравнению с 2017-м.

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«Отмечу, что наиболее распространенными нарушениями в этой сфере являются издание актов органов власти, которые ограничивают конкуренцию и предоставляют какие-то необоснованные преференции, преимущества отдельным лицам, либо соглашения и согласованные действия соответствующих органов власти с компаниями, которые получают в результате этого некоторые преимущества по сравнению с другими участниками рынка», — пояснил Виталий Королев в ходе совещания в правительстве Пензенской области в четверг, 20 июня.

Он отметил, что в регионе успели внести соответствующие изменения в положения об органах власти до 1 января 2019 года.

«До 1 марта 2019 года необходимо было принять меры, направленные на создание и организацию системы антимонопольного комплаенса в деятельности органов исполнительной власти субъектов. Отмечу, что здесь также в Пензе все в порядке. Комплаенс внедрен, во всяком случае он есть», — сказал Виталий Королев.

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