Производство по делу о банкротстве СМУП «Пензалифт» прекращено Экономика

Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области прекратил производство по делу о признании специализированного муниципального унитарного предприятия «Пензалифт» несостоятельным (банкротом).

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В конце 2018 года с соответствующим заявлением обратилось управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области. Ведомство ссылалось на наличие задолженности в размере 37,5 млн. рублей, в том числе по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд России, фонд ОМС, а также НДФЛ, НДС и других налогов.

В ходе судебного заседания, состоявшегося 6 июня, представитель СМУП «Пензалифт» пояснил, что основной долг погашен в полном объеме.

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Впоследствии это подтвердил представитель УФНС. По данным налогового органа, задолженность предприятия на указанную дату составляла 10,8 млн. рублей, из которых около 10,5 млн. рублей — пени, а оставшаяся сумма — штраф.

С учетом этих сведений суд установил отсутствие на дату судебного заседания задолженности СМУП «Пензалифт» перед уполномоченным органом в размере не менее чем 300 тыс. рублей, неисполненной в течение трех месяцев, то есть признаков несостоятельности юридического лица.

«Отказать управлению Федеральной налоговой службы по Пензенской области во введении наблюдения в отношении специализированного муниципального унитарного предприятия «Пензалифт», — говорится в определении Арбитражного суда региона.