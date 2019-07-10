EN
01:29:00 Четверг, 11 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Губернатор поручил увеличить субсидии на проезд льготников в Пензе

20:20 | 10.07.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил администрации Пензы увеличить объем субсидий, выделяемых транспортным компаниям в качестве компенсации недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке льготных категорий граждан.

Губернатор поручил увеличить субсидии на проезд льготников в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее распоряжение он дал в среду, 10 июля.

Читайте также

Белозерцев при журналистах не стал поднимать тему повышения стоимости проезда в Пензе

«В бюджете города для реализации данной меры социальной поддержки планируется заложить сумму, компенсирующую разницу прежней и нынешней стоимости проезда для пассажиров-льготников в связи с повышением провозной платы», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Пензенской области.

При этом в нем не поясняется, о каких именно муниципальных маршрутах регулярных перевозок идет речь — осуществляемых по нерегулируемым или регулируемым тарифам.

Также не уточняется, о какой сумме может идти речь и на каких статьях расходов предлагается сэкономить, чтобы найти дополнительные средства при дефицитном бюджете.

Загрузка...
Читайте также
ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации В Пензе экс-чиновник предстанет перед судом по обвинению в мелком взяточничестве
Под Пензой отработаны действия по тушению пожара на нефтеперекачивающей станции «Ростелеком» вывел платформу сервисов кибербезопасности на новый уровень
В Пензенской области 13,5% населения живет за чертой бедности — рейтинг В Пензе обсуждают введение услуги кратковременного присмотра за детьми-инвалидами на дому
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама