Губернатор поручил увеличить субсидии на проезд льготников в Пензе Экономика

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил администрации Пензы увеличить объем субсидий, выделяемых транспортным компаниям в качестве компенсации недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке льготных категорий граждан.

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Соответствующее распоряжение он дал в среду, 10 июля.

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«В бюджете города для реализации данной меры социальной поддержки планируется заложить сумму, компенсирующую разницу прежней и нынешней стоимости проезда для пассажиров-льготников в связи с повышением провозной платы», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Пензенской области.

При этом в нем не поясняется, о каких именно муниципальных маршрутах регулярных перевозок идет речь — осуществляемых по нерегулируемым или регулируемым тарифам.

Также не уточняется, о какой сумме может идти речь и на каких статьях расходов предлагается сэкономить, чтобы найти дополнительные средства при дефицитном бюджете.