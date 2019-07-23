Нефтеперерабатывающий завод планируется построить в Пензенской области Экономика

Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Представители городского округа Юйлинь китайской провинции Шэньси проявили интерес к участию в проекте, предполагающем строительство нефтеперерабатывающего завода в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила заместитель руководителя департамента привлечения инвестиций АО «Корпорация развития Пензенской области» Юлия Кирейчева.

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Она пояснила, что в сентябре 2018 года между правительствами Пензенской области и Юйлиня был подписан протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству в сферах экономики, культуры и образования.

Юлия Кирейчева добавила, что после этого пензенская делегация побывала в городском округе на выставке, посвященной нефтехимии.

«Вообще город Юйлинь занимает первое место в Китае по объемам переработки угля и нефти. […] Они достигли очень высоких результатов именно в высокотехнологичной переработке», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, в Китае были проведены переговоры с представителями компании Yachen Petroleum, после чего пензенские специалисты на протяжении почти года тесно работали с зарубежными партнерами, обсуждали требования к качеству сырья и возможные условия сотрудничества.

Юлия Кирейчева пояснила, что 19 июля представители городского округа и компании Yachen Petroleum посетили Пензу, где приняли участие в переговорах, которые провел первый заместитель председателя областного правительства Андрей Лузгин.

Замруководителя департамента привлечения инвестиций добавила, что следующим этапом взаимодействия с китайской стороной станет проработка детальных условий сотрудничества и подбор площадки для размещения будущего завода, в качестве которой пока рассматривается Кузнецкий район.

«Это нужно, чтобы в ближайшем будущем к нам выехала непосредственно делегация этой компании, и мы на месте, здесь, разговаривали, каким образом будет осуществляться сотрудничество — будут это только технология и оборудование или еще и их инвестиции», — сказала собеседница агентства.

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Представитель «Корпорации развития Пензенской области» добавила, что также предстоит определить частного инвестора, который примет участие в организации производства.

По словам Юлии Кирейчевой, одна из пензенских компаний уже выразила готовность вложиться в проект, но пока окончательная договоренность не достигнута, ее название не разглашается.

Она добавила также, что инвестиционные предложения, касающиеся строительства нефтеперерабатывающего завода, существуют достаточно давно, поскольку территория Пензенской области логистически доступна, так как находится на пересечении нескольких транспортных коридоров.

Заместитель руководителя департамента уточнила, что доставлять российскую нефть в Пензенскую область планируется по железной дороге, после чего она с использованием китайских технологий будет перерабатываться не в топливо, а в химические кислоты, полимеры или коксы.