В Пензе начали прием предложений об участии в приватизации объектов аэропорта Экономика

Пенза, 10 августа 2019. PenzaNews. Прием предложений от потенциальных инвесторов, желающих принять участие в приватизации объектов движимого и недвижимого имущества ГБУ «Аэропорт города Пензы», организован в регионе.

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Он продлится до 10 сентября.

Определено два куратора данного проекта: от Минпрома Пензенской области им стал замминистра – начальник управления транспортного обслуживания Сергей Буйлов, от департамента государственного имущества региона — начальник отдела по работе с госпредприятиями и учреждениями Александр Александров.

Как поясняется на сайте министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, рыночная стоимость имущества аэропортового комплекса, подлежащего приватизации, превышает 263 млн. рублей.

Предполагается, что приватизация будет производиться в форме внесения государственного имущества в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного общества в форме акционерного общества.

При этом доля участия Пензенской области в хозяйственном обществе будет составлять не менее 25,01% уставного капитала.

Вклад потенциального инвестора — соучредителя акционерного общества — будет направлен на строительство пассажирского терминала аэропорта Пензы пропускной способностью не менее 200 пассажиров в час.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 июня 2019 года в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между правительством Пензенской области и ООО «Новапорт Холдинг» было заключено соглашение о намерениях по строительству современного аэровокзала на условиях государственно-частного партнерства.

Позднее губернатор Иван Белозерцев пояснил, что компания намерена приобрести контрольный пакет акций вновь созданного акционерного общества.

19 июня 2019 года депутаты Законодательного собрания области большинством голосов поддержали законопроект, в соответствии с которым объекты движимого и недвижимого имущества ГБУ «Аэропорт города Пензы», подведомственного региональному Минпрому, включены в прогнозный план приватизации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.