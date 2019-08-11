Более 24 тыс. человек трудятся в строительной сфере на территории Пензенской области Экономика

Пенза, 11 августа 2019. PenzaNews. Свыше 24 тыс. человек официально заняты в строительной сфере на территории Пензенской области. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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«Если быть точнее, среднесписочная численность работников — без внешних совместителей — по полному кругу организаций по виду деятельности «Строительство» в июне 2019 года составила 24 тыс. 125 человек. За январь-июнь текущего года этот показатель чуть больше — 24 тыс. 166 человек», — говорится в информационном материале Пензастата, подготовленном ко Дню строителя, который отмечается в воскресенье, 11 августа.

В нем уточняется, что средняя зарплата в строительной сфере в июне составила 26 тыс. 670 рублей, что на 1,4% больше, чем год назад.

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«По итогам шести месяцев 2019 года средняя заработная плата строителей составила 25 тыс. 922 рубля 60 копеек, по сравнению с первым полугодием 2018-го она возросла на 10,8% — на 2 тыс. 522 рубля 10 копеек», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что с января по июнь 2019 года индивидуальные застройщики ввели 268 тыс. кв. метров жилья, что составляет 80% от общего объема по области и 177,9% к уровню I полугодия 2018-го.

«В целом по региону за шесть месяцев текущего года объем ввода жилья составил 335 тыс. кв. метров, это 138,3% к аналогичному уровню 2018-го. По темпам ввода жилых домов Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе», — говорится в материале Пензастата.

В нем добавляется также, что за первую половину 2019 года в Пензенской области были зарегистрированы 389 индивидуальных предпринимателей, экономическая деятельность которых ориентирована на строительство.