Лузгин предложил дополнительные механизмы для привлечения инвестиций в Пензенскую область Экономика

Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин предложил использовать дополнительные механизмы для привлечения инвестиций в экономику региона.

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«Первое и, наверное, самое большое — это механизмы государственно-частного партнерства. В настоящий момент времени все, что у нас работает, работает только в сфере жилищно-коммунального хозяйства, большей частью на уровне муниципалитетов. На уровне региона заключено одно концессионное соглашение в области переработки мусора», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 7 октября.

По словам Андрея Лузгина, для привлечения инвестиций в социальную сферу нужно больше инициативы со стороны профильных министерств.

«[Необходимо] не все задачи решать только за счет средств бюджета, а решать задачи в том числе с привлечением частных денег. Нет у нас ограничений на создание частных школ, частных детских садов, частных летних оздоровительных лагерей, частных медицинских центров и так далее», — пояснил первый зампред облправительства.

Он также обратил внимание на положительный опыт других регионов по реализации крупных проектов, предусматривающих реконструкцию тепловых электростанций.

«У «Т Плюс» есть большая инвестиционная программа, в которой запланирована модернизация наших тепловых станций в 2026–2028 годах», — отметил Андрей Лузгин.

Отдельно он остановился на теме снятия моратория на создания особых экономических зон (ОЭЗ), что открывает новые возможности для Пензенской области.

«У нас, с точки зрения географии, получилось, что концентрация трудовых ресурсов находится в городе Пензе. Наши две территории опережающего развития имеют особенности: одна — Сердобск, достаточно далеко; Заречный — закрытый город, туда нельзя привлекать иностранные компании, компании с иностранным участием. У нас есть предложение проработать вопрос об особой экономической зоне либо близко к Пензе, либо в районе города Кузнецка», — сообщил чиновник.

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Комментируя возможные меры поддержки промышленных предприятий, Андрей Лузгин напомнил, что несколько лет назад был проработан механизм заключения специальных инвестиционных контрактов, но по факту региональное законодательство в этой части так и не заработало.

«Сейчас еще вступили в действие нормы Налогового кодекса, которые отменяют наши налоговые льготы. У нас есть предложение расширить наш закон №1755 [«Об инвестициях в Пензенской области»], добавив в него промышленные предприятия», — уточнил первый зампред регионального правительства.

По мнению Андрея Лузгина, также необходимо расширить случаи применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль, воспользоваться которым пока могут только компании, реализующие свои проекты на территории технопарков и индустриальных парков.

Он пояснил, что это связано с изменениями в Налоговом кодексе РФ, согласно которым с 2023 года будет запрещено предоставлять региональные льготы по налогу на прибыль в рамках инвестиционных соглашений.

«Соответственно, новые компании, которые будут выходить на заключение инвестсоглашения, уже с 2020 года будут пользоваться этой льготой менее того периода — менее трех лет, как у нас минимально заявлено», — сказал чиновник, отметив, что инвестиционный налоговый вычет является в данном случае альтернативой.