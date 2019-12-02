В Пензенской области объем инвестиций в основной капитал составил около 54 млрд. рублей Экономика

Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Инвестиции в основной капитал составили в Пензенской области за девять месяцев 2019 года около 54 млрд. рублей.

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Согласно данным Росстата, это почти на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования собственные средства составили 39,4%, привлеченные — 60,6%.

В том числе на бюджетные средства пришлось 9,6% от общего объема инвестиций: из федерального привлечено 5%, из регионального — 3,1%, из местных — 1,5%.

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Кредиты банков составили 32,2%, средства организаций и населения на долевое строительство — 0,7%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам 2018 года инвестиции в основной капитал составили в Пензенской области 87,8 млрд. рублей. Это примерно на 20% больше уровня 2017 года, тогда объем инвестиций превышал 72 млрд. рублей.

Еще раньше — по итогам 2016 года — показатель составлял около 65 млрд. рублей.

При этом на протяжении предыдущих трех лет объем инвестиций в основной капитал не опускался ниже 82 млрд. рублей, достигнув максимума в 2015 году — 89 млрд. рублей.