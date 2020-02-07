Необходимо урегулировать вопросы, связанные с переходом на эскроу-счета — Олег Мельниченко Экономика

Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Вопросы, связанные с переходом строительных компаний на эскроу-счета, необходимо урегулировать на федеральном уровне с учетом проблем, с которыми отрасль столкнулась за последние месяцы. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко в ходе визита в Пензу.

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«С одной стороны, мы, несомненно, защитили права граждан тем, что ввели совершенно новый порядок деятельности застройщиков, но, с другой стороны, есть серьезные проблемы в деятельности строительных компаний, которые необходимо будет в ближайшее время урегулировать», — сказал сенатор, выступая с отчетом о своей работе в верхней палате российского парламента за 2018–2019 годы в ходе 27-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 7 февраля.

Олег Мельниченко отметил, что одной из мер по снижению негативных последствий новой модели привлечения средств граждан стала возможность достраивать объекты с готовностью выше 30% по так называемым «старым правилам».

«Но есть много вопросов по механизму использования эскроу-счетов. Первоначально, чтобы просто вы знали, была идея [...] привязки эскроу-счетов к целевому финансированию, но пока идея не реализована», — пояснил он.

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Сенатор добавил, что также рассматривается вариант с частичным раскрытием эскроу-счетов по мере возведения дома для увеличения оборотных средств застройщика.

«Эта идея обсуждается в правительстве [России], Минстрое и, соответственно, в Центральном банке», — уточнил член Совета Федерации.

По словам Олега Мельниченко, еще одно предложение касается начисления процентов на денежные средства, находящиеся на эскроу-счетах, при условии выполнения строительной компанией взятых на себя обязательств точно в срок.

«Все эти вопросы соответствующим образом находятся в проработке», — сказал он.

Олег Мельниченко выразил надежду на то, что будут выработаны механизмы, которые позволят строительной отрасли войти в новую реальность «без каких-либо потрясений и большого количества банкротств».