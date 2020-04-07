В Пензенской области начали готовить законопроект о введении налога для самозанятых Экономика

Пенза, 7 апреля 2020. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области приступило к разработке законопроекта о введении на территории региона налога на профессиональный доход.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, ввести налог для самозанятых в субъекте федерации планируется с 1 июля 2020 года.

Гражданам, получающим доход от товаров собственного производства или оказания услуг без привлечения наемных рабочих, достаточно будет установить мобильное приложение «Мой налог» и зарегистрироваться в нем.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 1 января 2019 года налог на профессиональный доход в порядке эксперимента был введен в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

С 1 января 2020 года специальный налоговый режим начал действовать еще в 19 субъектах РФ — в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, а также в Башкирии.

С апреля регионам предоставлено право вводить налог на профессиональный доход с 1 июля 2020 года путем принятия соответствующего регионального закона.

Специальным налоговым режимом могут воспользоваться физические лица и индивидуальные предприниматели, получающие доход от товаров собственного производства или оказания услуг без привлечения наемных рабочих. Налоговая ставка составляет 4% при работе с физлицами, 6% — с ИП и юрлицами.