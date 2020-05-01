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Пензенским СТО, автомойкам и пунктам шиномонтажа разрешили возобновить работу

09:58 | 01.05.2020 | Экономика

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Пенза, 1 мая 2020. PenzaNews. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие в Пензенской области услуги по техническому обслуживанию, мойке автотранспортных средств и шиномонтажу, могут возобновить свою работу с пятницы, 1 мая, при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

Пензенским СТО, автомойкам и пунктам шиномонтажа разрешили возобновить работу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В документе уточняется, что таким субъектам бизнеса следует руководствоваться письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №02/7500-2020-24 от 21 апреля 2020 года «О направлении рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19».

Постановление, датированное 30 апреля, вступило в силу со дня его подписания.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 11 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

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