«Контрольприбор» планирует внедрить используемые на АЭС технологии в других сферах Экономика

Пенза, 8 мая 2020. PenzaNews. ПАО «Контрольприбор», специализирующееся на разработке и производстве наукоемкого оборудования для атомных электростанций, планирует наладить в Пензе выпуск комплекса систем контроля за состоянием промышленных, инфраструктурных и энергетических объектов в рамках проекта, на реализацию которого Фонд содействия инновациям выделит грант в размере 20 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил генеральный директор публичного акционерного общества Валерий Кадулин.

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«Мы являемся единственным предприятием в России, которое производит датчики, выдерживающие 1,5 тыс. тонн нагрузки и более. [...] Суть нашего проекта заключается в том, чтобы тот опыт, который мы наработали при установке нашего оборудования на атомных электростанциях, размножить и пустить его в объекты не повышенной опасности, а в то, что нас окружает, в инфраструктурные объекты. Это энергетика, метро и прочее, и прочее», — сказал собеседник агентства.

Он особо обратил внимание на то, что предприятие предлагает своим заказчикам решение под ключ — комплекс систем, которые способны не только проводить измерения, но и контролировать работу объектов в режиме реального времени, заранее сигнализируя о возможных сбоях.

По его словам, в рамках договора с Фондом содействия инновациям «Контрольприбор» берет на себя ряд обязательств, в частности, по расширению собственного производства наукоемкой продукции, увеличению объемов ее реализации, модернизации оборудования и созданию высокопроизводительных рабочих мест.

Говоря о перспективах дальнейшего развития, Валерий Кадулин пояснил, что пензенское предприятие нацелено стать резидентом «Сколково» и завоевать европейский рынок.

«Для нас важно получить европейское одобрение, европейские сертификаты и поставлять продукцию не только на внутренний рынок», — подчеркнул собеседник агентства.

Генеральный директор ПАО «Контрольприбор» добавил, что параллельно стоит задача по привлечению высококвалифицированных кадров, заинтересованных реализовать свой потенциал на предприятии полного цикла.

Он выразил уверенность в том, что поддержка, оказываемая Фондом содействия инновациям, особенно востребована среди малых и средних предприятий, которые зачастую не могут рассчитывать на заемные средства.

«Для того чтобы получить кредит, необходимо какое-то залоговое имущество или прочие гарантии. Здесь же, если ты доказываешь состоятельность своего проекта, экспертная комиссия принимает решение о поддержке», — отметил Валерий Кадулин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в число победителей десятой очереди конкурсного отбора по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям вошли три пензенских предприятия: ЗАО «НПП «МедИнж» и ООО «Парафарм» (представляют инженерно-производственный кластер «Биомед»), а также ПАО «Контрольприбор» (приборостроительный кластер «Безопасность»). Они получат по 20 млн. рублей на реализацию своих инновационных проектов.

С 2019 года в Пензенской области действует региональное представительство Фонда содействия инновациям. Оно функционирует на базе ООО «Центр кластерного развития», где оказывается консультационная поддержка по вопросам проведения грантовых конкурсов.