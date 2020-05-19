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В Пензе приостановлена работа магазина «Terranova»

10:20 | 19.05.2020 | Экономика

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Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Работа расположенного на улице Московской в Пензе магазина одежды «Terranova», который, несмотря на действующие в регионе в рамках режима повышенной готовности ограничения, продолжал обслуживать клиентов, приостановлена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе приостановлена работа магазина «Terranova». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Руководителю [...] разъяснены требования в связи с ограничениями на данный вид услуг на срок до 31 мая текущего года включительно», — сказали в мэрии.

В пресс-службе добавили, что в ходе межведомственного рейда, состоявшегося 18 мая, также приостановлена деятельность магазина женской одежды на втором этаже торгового центра «Куб».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

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