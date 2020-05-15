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В Пензенской области ограничения из-за коронавируса продлены по 31 мая

17:33 | 15.05.2020 | Общество

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Пенза, 15 мая 2020. PenzaNews. Период, в течение которого жители Пензенской области обязаны соблюдать самоизоляцию из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, продлен по 31 мая включительно. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 от 16 марта «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

В Пензенской области ограничения из-за коронавируса продлены по 31 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

До конца мая также сохранены другие ранее установленные ограничения.

По-прежнему будет запрещено проведение массовых мероприятий, ограничено посещение кладбищ и церквей, приостановлена деятельность заведений общепита и магазинов по продаже непродовольственных товаров.

Как отмечается в постановлении, которое подписал губернатор Иван Белозерцев, такое решение принято с учетом письма управления Роспотребнадзора по Пензенской области от 15 мая 2020 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан. С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

13 мая заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова заявила, что Пензенская область пока не готова приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. По ее словам, два параметра из трех, определенных на федеральном уровне, не соответствуют требованиям: коэффициент распространения инфекции (не должен быть больше единицы) — среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции; а также свободный коечный фонд (должен составлять не менее 50% от нормативного).

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