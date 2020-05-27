В Пензенской области оборот розничной торговли в апреле упал на 19,6% Экономика

Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. Оборот розничной торговли в Пензенской области в апреле 2020 года упал на 19,6% по сравнению с показателем за апрель 2019-го — до 14 млрд. 363 млн. рублей. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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По сравнению с мартом 2020 года он уменьшился на 21,6%.

За январь-апрель 2020 года оборот розничной торговли в Пензенской области составил 66 млрд. 260,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в первые четыре месяца текущего года составил 50%. Еще 50% пришлось на непродовольственные товары.

Населению Пензенской области продано пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 33,1 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Непродовольственных товаров реализовано на 33,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 91,8% к соответствующему периоду 2019 года.

Согласно данным статистики, в январе-апреле 2020 года в Пензенской области объем интернет-продаж организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 395,9 млн. рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2019-го. Тогда таким способом были реализованы товары на 189,6 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.