В Пензенской области проведут вебинар, посвященный налогу на самозанятых Экономика

Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. Центр поддержки народно-художественных промыслов и ремесел Пензенской области, который действует на базе ООО «Центр кластерного развития», открыл регистрацию на бесплатный вебинар, посвященный введению на территории региона налога на профессиональный доход.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно анонсу, его проведет руководитель налоговой практики ООО «Первая ростовская налоговая консультация», преподаватель Высшей школы бизнеса Южного федерального университета Анна Архипова.

Ожидается, что спикер остановится на плюсах и минусах нового налогового режима, расскажет о нюансах перехода на него физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также о действиях в случае, если контрагент имеет статус самозанятого гражданина.

Вебинар предназначен для тех, кто хочет узнать о том, как начать использовать специальный режим; насколько он подходит людям, занимающимся народно-художественными промыслами и ремеслами; а также какой будет налоговая ставка.

Желающим принять участие в мероприятии необходимо до 18.00 понедельника, 22 июня, заполнить заявку по ссылке, которая указана на сайте «Центра кластерного развития».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «ЦКР», на вебинар, который состоится 25 июня, приглашаются те, кто занимается народно-художественными промыслами и ремеслами, а также швеи, кондитеры, пчеловоды и представители других профессий.

С 1 января 2019 года налог на профессиональный доход в порядке эксперимента был введен в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

С 1 января 2020 года специальный налоговый режим начал действовать еще в 19 субъектах РФ — в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, а также в Башкирии.

В Пензенской области налог на профессиональный доход будет введен в Пензенской области с 1 июля 2020 года.