В Пензенской области за полгода введено 373 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 23 июля 2020. PenzaNews. 373 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области в январе-июне 2020 года за счет всех источников финансирования, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, за полгода в регионе сдано 11 многоквартирных домов. Населением построено 1 тыс. 472 жилых дома, из них один — на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-июне 2020 года сократился до 12 млрд. 766,3 млн. рублей. В сопоставимой оценке это на 14,4% меньше, чем в первом полугодии 2019-го.

Стройкомпаниями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, по договорам строительного подряда выполнены работы на 2 млрд. 280,2 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году в Пензенской области планируется ввести в эксплуатацию 1 млн. 97 тыс. кв. метров жилья.