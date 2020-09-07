Львова-Белова поделилась впечатлениями от первого дня суперфинала конкурса «Лидеры России» Экономика

Пенза, 7 сентября 2020. PenzaNews. Исполнительный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Пензенской области, член президиума Генсовета «Единой России» Мария Львова-Белова поделилась впечатлениями от первого дня суперфинала конкурса «Лидеры России», стартовавшего накануне в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это невероятный драйв. Просто после полуфинала прошло большое количество времени, и я забыла вот этот накал», — пояснила пензенская общественница.

Она отметила высокий уровень участников заключительного этапа конкурса.

«Вокруг тебя люди — просто космос, потому что в них столько жизни, в них столько ума, в них столько желания вообще там что-то менять, придумывать, генерировать. И ты когда во все это погружаешься, ты думаешь: «Неужели я часть этого?» — сказала Мария Львова-Белова.

Конкурс «Лидеры России» — один из флагманских проектов автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», указ о создании которой президент РФ Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

Читайте также

Белозерцев провел параллель между карьерой Кузнецовой и будущим Львовой-Беловой

В сезоне 2019–2020 годов проводится в третий раз. По итогам всех испытаний из 233 тыс. участников конкурса управленцев «Лидеры России» в решающий этап прошли 300 человек из 54 субъектов РФ и по двое граждан Украины и Белоруссии.

270 получили приглашения в суперфинал по результатам региональных полуфиналов, еще 30 по итогам отбора в трех специализациях — «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии».

Единственной участницей итогового этапа от Пензенской области стала общественный деятель Мария Львова-Белова.