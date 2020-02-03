Львова-Белова единственная от Пензенской области прошла в финал конкурса «Лидеры России» Экономика

Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), инициатор проектов для социальной адаптации людей с инвалидностью «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега», член президиума Генсовета «Единой России» Мария Львова-Белова стала единственной участницей от Пензенской области, прошедшей в финал конкурса «Лидеры России».

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Всего из Приволжского федерального округа приглашения в решающий тур получили 30 человек.

Из них семеро представляют Татарстан, шестеро — Башкирию, четверо — Чувашию, трое — Нижегородскую область, по два человека — Оренбургскую, Самарскую область и Мордовию, по одному — Пермский край, Саратовскую, Пензенскую области и Марий Эл.

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Помимо успешного преодоления очного полуфинала участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера».

Решающий этап конкурса пройдет весной в Сочи.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в сезоне 2017–2018 годов в финал конкурса «Лидеры России» от Пензенской области никто не прошел.

В сезоне 2018–2019 годов по итогам окружного полуфинала исполнительный директор группы компаний «Флагман» Сергей Васянин единственный от Пензенской области прошел в решающий этап состязания. По результатам дополнительного отбора — после выполнения задания «Сердце лидера» — статус финалиста также получила бывший замглавы администрации Сердобского района Ольга Лебедева. По результатам финала Сергей Васянин вошел в число 104 победителей конкурса «Лидеры России».