Белозерцев провел параллель между карьерой Кузнецовой и будущим Львовой-Беловой Общество

Пенза, 26 августа 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел параллель между карьерой Анны Кузнецовой, которая оставила общественную деятельность в 2016 году в связи с назначением на должность уполномоченного при президенте России по правам ребенка, и будущим исполнительного директора автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» Марии Львовой-Беловой.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я хочу сказать, что Анна Юрьевна Кузнецова... Они работали вместе, параллельно социальные проекты реализовывали в Пензенской области. Она сегодня является уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации, ее заметили на федеральном уровне. Я не сомневаюсь, что у Марии Алексеевны [Львовой-Беловой] тоже такая судьба в дальнейшем, раз высокие руководители ее заметили», — сказал Иван Белозерцев журналистам во время визита вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и замглавы Минтруда РФ Ольги Баталиной в арт-поместье «Новые берега» в среду, 26 августа.

Руководитель региона добавил, что Марию Львову-Белову «давно заметили».

«Она, я уверен, многое сделает и для этого проекта, и для других проектов в Российской Федерации», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Читайте также

Мария Львова-Белова вошла в президиум Генсовета «Единой России»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уроженки Пензы Анна Кузнецова и Мария Львова-Белова вместе начинали делать первые шаги в общественной деятельности. Впоследствии стали развивать свои некоммерческие проекты параллельно: Анна Кузнецова — фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров», Мария Львова-Белова — АНО «Квартал Луи».

Обе — многодетные матери, их мужья — священники.

Анна Кузнецова ранее возглавляла пензенский исполком Общероссийского народного фронта, Мария Львова-Белова в настоящее время занимает пост сопредседателя регионального штаба ОНФ.

Они обе избирались депутатами от «Единой России», но отказались от мандатов: Анна Кузнецова — по итогам выборов в Госдуму в 2016 году, Мария Львова-Белова — после выборов в Пензенскую городскую думу в 2019-м.

В 2020 году Мария Львова-Белова единственная от Пензенской области прошла в финал конкурса управленцев «Лидеры России».