В Пензенской области оборот общепита в январе-августе упал на 20,6% Экономика

Пенза, 30 сентября 2020. PenzaNews. Оборот общественного питания в Пензенской области составил в январе-августе 2020 года 5 млрд. 782,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 20,6% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно данным статистики, в январе 2020 года оборот общественного питания в регионе достиг 842,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 5% меньше, чем за аналогичный месяц 2019-го.

В феврале он составил 817,2 млн. рублей (-7,1%); в марте — 786,3 млн. рублей (-13,5%); а в апреле достиг минимального с начала 2020 года значения — 460,7 млн. рублей (-50,3%).

Затем началось постепенное восстановление оборота ресторанов, кафе и баров, но показатели не достигли прошлогодних значений.

В мае оборот общепита составил 568,5 млн. рублей (-39,9%); в июне — 652,7 млн. рублей (-29,4%), в июле, по уточненным данным, — 764 млн. рублей (-14,2%).

В августе показатель достиг максимального с начала текущего года значения — 890,8 млн. рублей, однако это на 2,9% меньше, чем год назад.

Оборот общественного питания в расчете на одного жителя Пензенской области составил в январе-августе 2020 года 4 тыс. 429 рублей 10 копеек. Показатель за первые восемь месяцев 2019 года был выше — 5 тыс. 331 рубль 70 копеек.