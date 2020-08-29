В Пензенской области в январе-июле оборот общепита упал на 23,1% Экономика

Пенза, 29 августа 2020. PenzaNews. Оборот общественного питания в Пензенской области составил в январе-июле 2020 года 4 млрд. 891,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 23,1% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в Пензастате.

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Согласно данным статистики, в январе 2020 года оборот общественного питания в регионе достиг 842,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 5% меньше, чем за аналогичный месяц 2019-го.

В феврале он составил 817,2 млн. рублей (-7,1%); в марте — 786,3 млн. рублей (-13,5%); а в апреле достиг минимального с начала 2020 года значения — 460,7 млн. рублей (-50,3%).

Затем началось постепенное восстановление оборота ресторанов, кафе и баров, но показатели не достигли прошлогодних значений.

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В мае оборот общепита составил 568,5 млн. рублей (-39,9%); в июне — 652,7 млн. рублей (-29,4%), в июле — 763,9 млн. рублей (-14,2%).

Оборот общественного питания в расчете на одного жителя Пензенской области составил в январе-июле 2020 года 3 тыс. 746 рублей 80 копеек. Показатель за первые семь месяцев 2019 года был выше — 4 тыс. 652 рубля 50 копеек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 сентября.

