В Пензенской области оборот общественного питания в мае упал почти на 39,9% Экономика

Пенза, 1 июля 2020. PenzaNews. Оборот общественного питания в Пензенской области в мае 2020 года составил 568,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 39,9% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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При этом по сравнению с апрелем 2020 года он вырос на 23,3%.

За пять месяцев текущего года оборот общественного питания составил 3 млрд. 475 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 23,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого.

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Оборот общественного питания на одного жителя Пензенской области составил в январе-мае 2020 года 2 тыс. 661 рубль 70 копеек. В январе-мае 2019-го показатель был выше — 3 тыс. 316 рублей 60 копеек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 12 июля.