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В Пензенской области в январе-июне оборот общепита упал на 24,6%

09:55 | 21.07.2020 | Экономика

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Пенза, 21 июля 2020. PenzaNews. Оборот общественного питания в Пензенской области в январе-июне 2020 года составил 4 млрд. 127,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 24,6% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области в январе-июне оборот общепита упал на 24,6%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Оборот общепита в расчете на одного жителя региона составил в первой половине текущего года 3 тыс. 161 рубль 60 копеек. Показатель за первые шесть месяцев 2019 года был выше — 3 тыс. 995 рублей 90 копеек.

В январе 2020 года оборот общественного питания в Пензенской области достигал 842,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

В феврале он снизился до 817,2 млн. рублей (-7,1%); в марте — до 786,3 млн. рублей (-13,5%); а в апреле достиг минимального с начала текущего года значения — 460,7 млн. рублей (-50,3%).

Затем началось постепенное восстановление оборота ресторанов, кафе и баров, но значение показателя все еще остается значительно ниже прошлогоднего уровня: в мае — 568,5 млн. рублей (-39,9%); в июне — 652,7 млн. рублей (-29,4%).

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

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