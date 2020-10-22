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В Пензенской области число безработных превысило 33 тыс. человек

12:50 | 22.10.2020 | Экономика

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Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. Число граждан, состоящих на учете в службе занятости и официально признанных безработными, превысило в Пензенской области 33 тыс. человек. Об этом говорится в докладе Пензастата о социально-экономическом положении региона в январе-сентябре 2020 года, который имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

В Пензенской области число безработных превысило 33 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Рост безработицы наблюдается в регионе со II квартала.

Если по состоянию на конец января в Пензенской области насчитывалось 5 тыс. 295 официально зарегистрированных безработных, по итогам февраля — 5 тыс. 291, марта — 5 тыс. 238, то в апреле их было уже 11 тыс. 203.

К концу мая статус безработного имели 18 тыс. 943 жителя Пензенской области, по итогам июня — 24 тыс. 942, июля — 30 тыс. человек.

Согласно последним обнародованным данным, по состоянию на конец августа в регионе официально зарегистрировано 33 тыс. 317 безработных. Это на 11,1% выше показателя за предыдущий месяц и в 6,2 раза больше, чем год назад.

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