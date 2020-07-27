Число безработных в Пензенской области в мае увеличилось на 7,7 тыс. человек Экономика

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Число граждан, состоящих на учете в службе занятости и официально признанных безработными, выросло в Пензенской области за май 2020 года на 7 тыс. 740 человек. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, на конец апреля статус безработного имели 11 тыс. 203 человека, на конец мая — 18 тыс. 943.

Общее число незанятых граждан, состоящих на учете в службе занятости, увеличилось за этот период с 14 тыс. 179 до 21 тыс. 578.

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По данным выборочных обследований, численность рабочей силы на конец мая 2020 года составляла в Пензенской области 637,3 тыс. человек. Из них, в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ), 603,5 тыс. человек — 94,7% — классифицировались как занятые, 33,8 тыс. человек — 5,3% — как безработные, то есть не имели доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля.

