В стратегию социально-экономического развития Пензенской области намечено внести изменения Экономика

Пенза, 30 сентября 2020. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий корректировку стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года, которая была утверждена весной 2019 года, внесен в Законодательное собрание региона.

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Как отмечается в пояснительной записке, изменения связаны с принятием на федеральном уровне новых документов стратегического планирования, а также необходимостью учесть последствия пандемии коронавируса и сложную социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в связи с введением режима повышенной готовности и ограничительных мер.

Так, скорректированы многие целевые показатели.

В частности, прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал в 2020 году предлагается уменьшить с 96,5 млрд. до 86,5 млрд. рублей; в 2025-м — с 162,5 млрд. до 144,4 млрд. рублей; в 2030-м — с 274,3 млрд. до 227,5 млрд. рублей; в 2035-м — с 350,1 млрд. до 331,2 млрд. рублей.

В случае принятия законопроекта целевой показатель доли инвестиций в ВРП составит: на 2020 год — 20,1%, ранее он был установлен на уровне 28%; на 2025-й — 23,9% (был 29%); на 2030-й — 26,3% (был 30%); на 2035-й — 26,5% (был 30%).

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Кроме того, планируется снизить целевой показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении: на 2020 год — с 74,98 до 73,9 лет, на 2025-й — с 78,47 до 77,4, на 2030-й — с 81,11 до 80, на 2035-й — с 83,63 до 82,4.

Также предлагается скорректировать показатель среднегодовой численности постоянного населения Пензенской области. На 2020 год его планируется установить на уровне 1 млн. 300,9 тыс. человек, до этого он составлял 1 млн. 315,8 тыс. человек; на 2025-й — 1 млн.. 258,3 тыс. человек (был 1 млн. 285,5 тыс.); на 2030-й — 1 млн. 228,7 тыс. человек (был 1 млн. 260,5 тыс.); на 2035-й — 1 млн. 210,3 тыс. человек (был 1 млн. 245,6 тыс.).

Целевой показатель численности зарегистрированных безработных намечено увеличить на 2020 год с 5,7 тыс. до 18,9 тыс. человек; на 2025-й — с 4,8 тыс. до 7 тыс.; на 2030-й — с 4,6 тыс. до 4,9 тыс.; на 2035-й — с 4,6 тыс. до 4,7 тыс.

Планируется, что соответствующий законопроект депутаты Законодательного собрания Пензенской области рассмотрят на ближайшей сессии.