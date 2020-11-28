Пятым резидентом ТОР «Заречный» стала компания «ВЭЛП» Экономика

Заречный, 28 ноября 2020. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «ВЭЛП» стало пятым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО, предприятие будет производить аналоги наиболее распространенных зарубежных электродов для ручной электродуговой сварки в рамках программы импортозамещения.

«Комплекс по производству электродов будет представлять собой вертикально интегрированную структуру, совмещающую в себе непосредственно производство, линии по подготовке и дозировке материала с линией упаковки и собственными складскими мощностями», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что в проект намечено вложить более 45 млн. рублей.

«При максимальной загрузке производства планируется выпускать до 3 тыс. тонн электродов в год», — добавляется в сообщении.

Постановление правительства России №785 о создании территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» было подписано 5 июля 2018 года.

В 2019 году статус резидентов получили компании «Атоммаш», «Зарпласт» и «Стандартстрой», в 2020 — «Эко Шлюз» и «ВЭЛП».