Белозерцев в ближайшее время внесет кандидатуру на должность пензенского бизнес-омбудсмена Экономика

Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что в ближайшее время внесет в Законодательное собрание кандидатуру на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

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«Ключевым фактором привлечения инвесторов в наш регион является улучшение делового климата. Эта задача может быть успешно решена только при условии тесного взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, депутатского корпуса, региональных институтов развития, бизнес-сообщества. Важная роль здесь отводится уполномоченному по защите прав предпринимателей», — сказал он в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания, состоявшейся в центре культурного развития «Губернский» в Пензе в четверг, 4 марта.

«На ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области я предложу на рассмотрение депутатам кандидатуру на эту должность», — добавил Иван Белозерцев.

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Должность уполномоченного по защите прав предпринимателей является государственной должностью Пензенской области. Была введена в регионе в 2013 году.

Процедура назначения предусматривает, что кандидатура вносится в Законодательное собрание губернатором. Она должна быть согласована с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей. При ее утверждении также учитывается мнение бизнес-сообщества, выраженное совещательным органом в области развития предпринимательства, созданного правительством Пензенской области.

Уполномоченный назначается региональным парламентом сроком на 5 лет.

С 2013 года уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области был Карим Кузахметов. На сессии Законодательного собрания, состоявшейся 7 февраля 2020 года, его полномочия были прекращены досрочно.

С тех пор должность бизнес-омбудсмена в региона остается вакантной.