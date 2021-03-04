Санкции в отношении России побудили пензенские предприятия к более агрессивной работе — Белозерцев Экономика

Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. Санкционная политика иностранных государств в отношении России побудила пензенские предприятия к более агрессивной работе. Такое мнение выразил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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«Санкционная политика со стороны иностранных государств не остановила, а, напротив, побудила пензенские предприятия к более агрессивной работе. В результате внешнеторговый оборот предприятий Пензенской области вырос на 26% по итогам 2020 года. Экспорт региональных товаров вырос на 31% и достиг рекордных 404 млн. долларов. По этим показателям мы находимся на первом месте в Приволжском федеральном округе и на 11-м среди субъектов Российской Федерации», — сказал Иван Белозерцев в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания, состоявшейся в центре культурного развития «Губернский» в Пензе в четверг, 4 марта.

Он добавил, что в 2021 году на поддержку экспортно ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса предусмотрено 75 млн. рублей — в полтора раза больше, чем в 2020-м.

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«Для поддержки экспортной деятельности в регионе создан и действует центр поддержки экспорта. При его содействии 40 компаний заключили экспортные контракты на сумму более 19 млн. долларов», — отметил он, уточнив, что из них 12 впервые начали осуществлять внешнеторговую деятельность.

«Центр оказывает 38 услуг. Одна из самых востребованных — это финансирование затрат на размещение и продвижение продукции на международных электронных торговых площадках. Например, при поддержке центра компания «ЛСД Электроникс» — производитель лазертаг-оборудования для спортивных игр — впервые реализовала свою продукцию в такие страны, как Латвия, Израиль, Южная Корея, на сумму 37 тыс. долларов. Компания «Эф Эм Групп» по итогам участия в международной выставке и размещения своих каталогов на международной торговой платформе удвоила в 2020 году объемы экспортных поставок производимых станков для лазерной резки», — сообщил губернатор.