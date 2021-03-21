В Пензенской области за два месяца введено около 128 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 21 марта 2021. PenzaNews. 127 тыс. 889 кв. метров жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе-феврале 2021 года, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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58,9% от общего объема приходится на долю индивидуального жилищного строительства (ИЖС): введено 477 домов площадью около 75,3 тыс. кв. метров.

Также за два месяца сдано 13 многоквартирных домов.

По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики, по сравнению с январем-февралем 2020 года ввод жилья увеличился в 22 районах и городах Пензенской области. На долю Пензенского района в общем объеме приходится 15,6%, Заречного — 9,8%.

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В Пензе в январе-феврале 2021 года введено 64,9 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю ИЖС приходится 94,5%, индивидуальными застройщиками введено 38,1 тыс. кв. метров.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2021–2024 годах в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» Пензенская область получит 1 млрд. 136 млн. рублей на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, в том числе в 2021 году — более 186 млн. рублей.

В проект включен 21 объект инженерной инфраструктуры, в том числе на 2021 год — восемь.

Ожидается, что в текущем году будет введено не менее 850 тыс. кв. метров жилья.