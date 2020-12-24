Гришаев озвучил достигнутые результаты в сфере жилищного строительства и планы на 2021 год Экономика

Пенза, 24 декабря 2020. PenzaNews. Глава Минстроя Пензенской области Александр Гришаев озвучил результаты, достигнутые в регионе в сфере жилищного строительства в 2020 году, и обозначил планы на 2021-й.

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«Введенные в целях борьбы с коронавирусом ограничения, несомненно, отразились на работе строителей. Появились перебои с поставкой стройматериалов, оборудования, колебался курс рубля, выросли цены, особенно на импортные, а также на отечественные строительные материалы. Ощущалась, конечно, острая нехватка рабочей силы», — отметил он в ходе заседания проектного комитета «Жилье и городская среда», состоявшегося в правительстве региона в четверг, 24 декабря.

Александр Гришаев обратил внимание на то, что, несмотря на ограничительные меры, строительный комплекс Пензенской области не прекратил работу и предоставил возможность продолжения деятельности сопутствующим отраслям — предприятиям стройиндустрии, проектным организациям, транспортным и логистическим компаниям.

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«Работа на всех объектах, включенных в федеральные проекты и госпрограммы, осуществлялись в соответствии с заключенными контрактами без значительного нарушения графика производства работ», — подчеркнул министр.

Он добавил, что, по предварительным данным, по итогам 2020 года в регионе будет введено около 845 тыс. кв. метров жилья.

«Это больше уровня прошлого года», — сказал глава регионального ведомства.

По его словам, наибольшие объемы ввода жилья обеспечили строительная группа «Рисан», холдинг «Термодом», компания «Новое решение» и ГК «Территория жизни».

Александр Гришаев отдельно остановился на реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области».

«Прямое финансирование из бюджета строительства инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры является для застройщиков наиболее значимой мерой государственной поддержки, направленной на увеличение объемов жилищного строительства. [...] В прошлом году мы по программе «Стимул» построили школу на 800 мест и автодорогу в 6-м микрорайоне Арбеково. В этом году построена детская поликлиника на 500 посещений в смену в «Городе Спутник». На территории Засечного сельсовета вместе с этой поликлиникой у нас было по паспорту проекта [требование] построить 87 тыс. кв. метров жилья, что тоже выполняется», — пояснил министр.

Он напомнил, что в 2021–2024 годах регион получит средства из федерального бюджета на строительство инженерных сетей, которое запланировано на всех территориях, осваиваемых крупнейшими пензенскими застройщиками.

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«Строительство объектов инфраструктуры за счет средств бюджета позволит застройщикам приступить к активному освоению перспективных проектов жилищного строительства и выполнить показатели по федеральному проекту», — выразил уверенность Александр Гришаев.

Министр предположил, что по итогам 2020 года будет выдано более 14 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 25 млрд. рублей.

По его словам, это рекордный для Пензенской области показатель.

«На территории области с использованием счетов эскроу строится 48 многоквартирных домов 27 застройщиков общей площадью 848 тыс. кв. метров — на 10 тыс. квартир. Это, в общем-то, довольно солидный объем», — уточнил глава ведомства.

Александр Гришаев отметил, что продолжается активная работа по решению проблемы обманутых дольщиков.

«В рамках подпрограммы «Стимул» в текущем году регионом было направлено 211 млн. рублей, а всего в 2018–2020 годах было направлено из областного бюджета 639 млн. рублей. На сегодняшний день введены в эксплуатацию пять проблемных объектов. С участием фонда [защиты прав граждан – участников долевого строительства] в текущем году мы также заканчиваем вторую очередь жилого дома «Лукоморье» и в 2021 году решаем проблемы оставшихся двух проблемных домов», — заявил он.

Министр сообщил, что на 2021 год для Пензенской области в рамках федерального проекта «Жилье» установлен план в 800 тыс. кв. метров, однако власти региона ставят задачу ввести 850 тыс. кв. метров.

«Задел для этого имеется. В стадии строительства находится 120 многоквартирных жилых домов общей площадью 840 тыс. кв. метров», — констатировал Александр Гришаев.