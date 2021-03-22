В Пензенской области проверят информацию о дорожном картеле Экономика

Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Антимонопольный орган по требованию Генпрокуратуры России проверит информацию о картельном сговоре при проведении торгов на ремонт дорог в Пензенской области на сумму около 400 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

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«Генеральной прокуратурой Российской Федерации продолжена координация деятельности правоохранительных и иных уполномоченных органов в целях предупреждения и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений. В рамках межведомственного взаимодействия приняты меры по противодействию картелям в наиболее значимых социальных сферах, в том числе при реализации нацпроектов, ценообразовании на продукты питания и товары первой необходимости. В 2020 году выявлено более 160 нарушений законодательства. Для их устранения внесено свыше 70 представлений. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 60 лиц», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в Башкирии установлен факт сговора при оснащении образовательных и лечебных учреждений компьютерным оборудованием и оргтехникой: сумма ущерба бюджету превысила 35 млн. рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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«Пресечены картели в сферах ремонта автомобильных дорог, строительства, жилищно-коммунального хозяйства (Новгородская, Тамбовская, Самарская области и другие). В Пензенской области по требованию прокуратуры антимонопольный орган проверяет факт сговора при проведении торгов на ремонт улично-дорожной сети на сумму около 400 млн. рублей», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что из-за нарушения порядка рассмотрения антимонопольных и административных дел, а также принудительного исполнения назначенных наказаний внесены акты прокурорского реагирования в территориальные подразделения ФАС России и ФССП России в Республике Коми, Камчатском крае, Воронежской, Вологодской и Челябинской областях.

«В Забайкальском крае в результате прокурорского вмешательства антимонопольный орган завершил необоснованно затянутое разбирательство по делу о картельном сговоре, повлекшем повышение розничной цены на хлеб на 20%. В отношении виновных лиц возбуждены административные производства», — говорится в пресс-релизе.