В Пензенской области за год в обрабатывающие производства привлечено 14,4 млрд. рублей инвестиций Экономика

Пенза, 6 апреля 2021. PenzaNews. Объем инвестиций, привлеченных в обрабатывающие производства, составил в Пензенской области по итогам 2020 года 14,4 млрд. рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Валерий Беспалов.

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«Инвестиции в обрабатывающих производствах выросли на 11% и превысили 14,4 млрд. рублей», — сказал он, выступая с докладом на заседании ассоциации промышленников Пензенской области, состоявшемся в правительстве региона в минувший понедельник, 5 апреля.

Валерий Беспалов добавил, что за 12 месяцев создано более 400 новых рабочих мест.

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В качестве наиболее интересных примеров крупных инвестпроектов он назвал запуск нового производства обоев на флизелиновой основе предприятием «Маякпринт» стоимостью 325 млн. рублей, строительство корпуса ПО«Электроприбор» на сумму свыше 300 млн. рублей, создание «Кузнецким технопарком» матрасного производства с объемом вложений 1,6 млрд. рублей.

«В этом году компания «SV-Мебель» в индустриальном парке «Отвель» приступает к реализации проекта по запуску нового мебельного производства. Объем инвестиций составит около 2 млрд. рублей. Планируется создание около 200 новых рабочих мест», — добавил врио зампреда облправительства.

Валерий Беспалов также упомянул о строительстве предприятием «Мастер-Пак» нового производственного корпуса, которое было начато в IV квартале 2020 года; стоимость проекта — примерно 150 млн. рублей.