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Матказин назначен врио гендиректора «ОАПХ»

10:55 | 05.08.2021 | Экономика

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Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Наиль Матказин назначен временно исполняющим обязанности генерального директора АО «Областной агропромышленный холдинг» («ОАПХ»), 100% акций которого находится в собственности Пензенской области. Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц.

Матказин назначен врио гендиректора «ОАПХ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сведения о новом руководителе АО «ОАПХ» внесены в ЕГРЮЛ в минувшую среду, 4 августа.

В тот же день в реестре были обновлены данные о руководстве АО «Пензенский тепличный комбинат». В качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени организации, теперь также значится Наиль Матказин. В графе «Должность» указано: временно исполняющий обязанности генерального директора управляющей организации.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе проверки деятельности «ОАПХ», проведенной контрольно-ревизионным управлением министерства финансов Пензенской области, были выявлены значительные нарушения.

В результате 29 июля 2021 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». В агрохолдинге произведена выемка документов.

2 августа стало известно, что Иван Лопачев покинул пост руководителя АО «Областной агропромышленный холдинг».

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