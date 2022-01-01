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Проект бюджета региона поддержан на совместном заседании комитетов пензенского Заксобрания

10:13 | 17.12.2021 | Экономика

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Пенза, 17 декабря 2021. PenzaNews. Проект бюджета Пензенской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, который будет рассмотрен во втором чтении 20 декабря, поддержан на совместном заседании комитетов Законодательного собрания региона по бюджетной, налоговой и финансовой политике и по экономической политике.

Проект бюджета региона поддержан на совместном заседании комитетов пензенского Заксобрания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ко второму чтению уточнены объемы доходной и расходной частей главного финансового документа Пензенской области на 2022–2024 годы. По сравнению с прогнозом на 2022 год, представленным для рассмотрения в первом чтении (66,3 млрд. рублей), доходы увеличены на 2,7 млрд. рублей, расходы — на 4,3 млрд. рублей, дефицит — на 1,6 млрд. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания Пензенской области.

«В планируемом периоде 2023–2024 годов доходы бюджета составят 71,06 млрд. рублей и 75,38 млрд. рублей, расходы — 71,44 млрд. рублей и 74,6 млрд. рублей соответственно; в 2023 году прогнозируется дефицит в размере 0,38 млн. рублей, на 2024 год — профицит 0,78 млрд. рублей», — добавляется в тексте.

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